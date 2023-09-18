Школе искусств Усмани присвоили имя камерной певицы, заслуженной артистки России, профессора Российской академии музыки имени Гнесиных – Надежды Юрьевны Юреневой (1933-2006), которая является гордостью усманского края. Теперь на учреждении размещается памятная доска в честь известной землячки. Среди почетных гостей церемонии была дочь Надежды Юреневой – Наталия Княжинская (Юренева), певица, композитор, писатель, автор проектов, вокальный продюсер, участник джазовых музыкальных и телевизионных конкурсов. Также присутствовал старший научный сотрудник отдела фондов Липецкого областного краеведческого музея Алексей Овчинников, который много лет занимается исследованием творчества Юреневой. Это именно он предложил присвоить школе искусств имя Надежды Юреневой.

Надежда Юренева родилась в январе 1933 года в Усмани в семье музыкантов. По линии отца её корни берут своё начало из старинного дворянского рода Княжинских. Первая исполнительница в СССР моно-оперы Ф. Пуленка «Человеческий голос» Надежда Юренева начала педагогическую деятельность в Ленинградской консерватории, а с 1980 года продолжила работу в РАМ имени Гнесиных и в институте имени Ипполитова-Иванова. За 45 лет педагогической деятельности Юреневой воспитано более 400 учеников, многие из которых являются народными и заслуженными артистами России, лауреатами международных и всероссийских конкурсов. Имя Надежды Юреневой внесено в Российскую музыкальную энциклопедию, а ее наследие входит в золотой фонд камерной музыки.

«Липецкая область является родиной многих известных деятелей науки, искусства и других сфер. Наш долг – сохранить память о них и воспитывать молодое поколение на таких выдающихся примерах», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.