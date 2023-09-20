«Цифровой Диктант» пройдет в Липецкой области вместе со всей Россией

Самая масштабная проверка цифровой грамотности состоится в российских регионах, в том числе и в Липецкой области. С 29 сентября по 15 октября пройдет Всероссийская акция «Цифровой Диктант» на одноименной платформе ЦифровойДиктант.рф, в которой примут участие жители всех регионов РФ.

Организаторами акции выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), АНО «Цифровая экономика» и Народный фронт (НФ) при поддержке Минцифры России. Генеральный партнер акции – «Авито».

Диктант состоит из тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (7-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше). Каждое тестирование включает четыре смысловых блока. Первый блок посвящен основам цифрового потребления, а именно знаниям различных устройств и базовых программ и приложений. Второй – цифровым компетенциям, то есть работе с социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами. Третий — цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств. Четвертый дополнительный блок – новым технологиям, включая искусственный интеллект и умные голосовые помощники. Участники «Цифрового Диктанта» смогут познакомиться с российскими цифровыми сервисами и продуктами, вопросы помогали составлять представители отечественных ИТ-компаний. На следующий день после завершения акции, 16 октября, на сайте проекта все участники акции смогут пройти работу над ошибками.

В прошлом сезоне акции приняли участие более 919 тыс. человек из всех регионов страны. В этом году «Цифровой Диктант» будет еще масштабнее. Итогом проверки знаний станет определение индекса цифровой грамотности населения России. В этом году организаторы представляют уникальный формат акции. Можно пройти не только традиционное для Цифрового Диктанта онлайн-тестирование на сайте акции ЦифровойДиктант.рф, но и посетить региональные офлайн-площадки, оборудованные всем необходимым для проверки знаний.

Участников также ждут различные мероприятия, направленные на повышение цифровой грамотности. Следить за анонсами и новостями можно на официальном сайте акции ЦифровойДиктант.рф, а также в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. «Цифровой Диктант» это отличная возможность не только узнать новое о диджиталсфере, но и завести знакомства, сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области. Партнерами акции уже стали ВK, ПАО ВТБ, Газпромбанк, ПАО «Ростелеком», АО «Почта России», Госкорпорация «Росатом», Координационный центр доменов .RU/.РФ, Роскачество, Российская государственная библиотека для молодёжи, «Лаборатория Касперского» и Школа программирования CODDY при поддержке ПСБ.