Татьяна Дьяконова: В приоритете законопроекты, направленные на улучшение качества жизни людей

«Сегодня первое заседание осенней сессии Госдумы. Основные задачи этой сессии не меняются – в приоритете законопроекты, направленные на улучшение качества жизни людей, — отметила депутат Госдумы Татьяна Дьяконова. – Один из главных вопросов, это, конечно, принятие трехлетнего бюджета. При его планировании наша фракция особое внимание уделяет реализации «Народной программы» партии, учитывает все ранее взятые обязательства, запросы наших граждан.

Татьяна Дьяконова отметила, что в эту сессию Госдума может принять в окончательном чтении законопроект «О занятости населения в РФ».

«Документ долгожданный, базовый — упорядочивает все действующие нормы о занятости, и что немаловажно — закрепляет новые меры поддержки ряда категорий граждан, в том числе бывших участников СВО. Как вы знаете, в сфере занятости происходят кардинальные изменения – активно развиваются институт самозанятых, форматы дистанционной и платформенной занятости, наша задача – оперативно отвечать на новые вызовы, обеспечивать права и возможности как работников, так и работодателей», — отметила депутат Госдумы.

Кроме того, по ее словам, новый закон позволит еще «больше внимания уделять переподготовке кадров, что очень актуально — экономика меняется, в стране большой запрос на рабочие специальности».

«Большим подспорьем для многих наших граждан станет введение частичной занятости, по поручению президента будут внесены такие поправки. Они коснутся мам, которые сейчас в декрете, или тех людей, которые ухаживают за пожилыми или инвалидами, получая пособие, — сообщила Татьяна Дьяконова, — В случае принятия поправок граждане смогут работать неполный рабочий день, у них будет возможность самореализовываться, получать дополнительно деньги и при этом не терять пособия и выплаты».