Студентки ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Ульяна Бритвина и Татьяна Бурякова и Елисавета Толмачева из ЕГУ имени И.А. Бунина представляют Липецкую область в финале профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей», который проходит в Екатеринбурге.

В финальных конкурсных испытаниях, которые пройдут на площадке Уральского государственного педуниверситета в течение четырех дней, принимают участие 250 человек. Они набрали наибольшее количество баллов в отборочном дистанционном этапе. К нему были допущены более 34 тысяч конкурсантов.

Помимо конкурсных испытаний – командных и индивидуальных – участники посетят творческие мастерские и мастер-классы. Ведущие эксперты расскажут о школьных музеях, военно-патриотической подготовке, информационной безопасности. Студенты посетят открытые уроки от ведущих учителей России, узнают о карьерных и образовательных возможностях.

«Участие в крупных всероссийских проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей» открывает для студентов большие перспективы для карьерного и профессионального роста», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Целью проекта «Флагманы образования» является создание условий формирования кадрового резерва для системы образования Российской Федерации.