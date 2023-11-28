Липецк принимает участников XVII Открытого форума-фестиваля молодежного самоуправления «Диалог цивилизаций». На площадке школы №47 в течение четырех дней 37 команд молодежного самоуправления из 54 образовательных организаций Липецка и ученических сообществ из Оренбурга, Великого Новгорода, Белгорода, Москвы, Курска, Кисловодска, Краснодара, Тверской области, республики Удмуртия обсудят актуальные вопросы молодежной политики.

«Диалог цивилизаций» – площадка для профессионального самоопределения, реализации творческого потенциала и демонстрации креативных идей молодежи. В повестке форума – тонкости молодежного самоуправления, социальное проектирование и добровольчество, формирование личных навыков, грантовая поддержка и многое другое. Представители органов власти, эксперты по саморазвитию и личностному росту поделятся своими историями успеха и секретами личной эффективности. Кроме практикумов, встреч и мастер-классов будут подписаны соглашения о сотрудничестве представительств молодежного самоуправления из разных регионов.

Впервые школьные «государства» вступили в «Диалог» в 2005 году. Тогда в фестивале приняли участие не более десятка команд из школ Липецка. В этом году «Диалог цивилизаций» собрал более 400 участников. «Если инициатива набирает популярность – значит, она нужна, актуальна и интересна и, значит, ее нужно поддерживать. К Липецку присоединяются другие города, и это свидетельствует о выборе направления, которое волнует молодежь по всей стране», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.