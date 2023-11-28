Технопарк-Липецк стал региональным оператором «Сколково». Это упростит липецким компаниям получение статуса участника проекта, а также даст возможность использовать необходимые механизмы поддержки инновационного центра.

«У резидентов Технопарка есть интересные разработки и проекты, в том числе импортозамещающие, от которых зависит экономическая и продовольственная безопасность региона и страны. Статус регионального оператора «Сколково», разумеется, откроет новые возможности для реализации перспективных разработок», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сейчас в липецком Технопарке 38 резидентов, 35 из которых по итогам 2022 года выручили 2,4 млрд рублей. Среди резидентов производитель микробиологических удобрений «Эколайн», разработчики системы по предупреждению пожаров зданий и сооружений. Есть производители инновационных биосветильников с функцией очистки воздуха – компания «ИнтерЭкоТехнологии», которая запускает новую линейку рециркуляторов воздуха для промышленных, коммерческих, социальных и медицинских объектов на территории РФ и стран Евразийского союза. На прошлой неделе площадка пополнилась тремя новыми компаниями.

«Липецкая область значимый регион как в индустриальном, так и в технологическом плане. Мы рассчитываем, что с новым региональным оператором нам удастся в полной мере раскрыть технологический потенциал и дать возможность многочисленным компаниям региона развиваться быстрее за счёт использования как сервисов «Сколково», так и в других институтов развития группы ВЭБ.РФ», – прокомментировал директор департамента регионального развития Фонда «Сколково» Юрий Сибирский.