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Оформить соцконтракт за три шага? Да!

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Чтобы оформить соцконтракт, достаточно:

🔹

подать заявление,

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составить бизнес-план,

🔹

получить одобрение комиссии.

А когда реализация соцконтракта только начиналась, путь клиента был в несколько раз длиннее! В Липецкой области сократить его удалось благодаря цифровым сервисам и клиентоориентированному подходу:
🔹внедрили приложение «Социальный контракт»,
🔹разработали 115 типовых бизнес-концепций,
🔹включились в проект «Агрегатор»,
🔹наладили межведомственное взаимодействие с прокуратурой и профильными управлениями.

Как всё это работает, обсудили на круглом столе в управлении соцполитики с депутатом Госдумы Татьяной Дьяконовой, представителями Минтруда, прокуратуры и профильных структур из ЛНР и ДНР — ведь липецкий опыт востребован и в других регионах страны.

🤝Только с начала этого года липчане заключили уже почти 6000 соцконтрактов. Самое популярное направление — открытие своего дела. Свои доходы увеличили 76% получателей.

Среди них — Елена Скопинцева из Добринского района и Михаил Смольянинов из Липецка. Елена благодаря соцконтракту занимается пчеловодством, Михаил — электромонтажными и сантехническими работами. Своими историями они поделились с участниками круглого стола, подтвердив главное: соцконтракт — это удобно и эффективно.

🙌 У вас малообеспеченная семья? Не ждите, подавайте заявление! Ссылка на мобильное приложение — в комментарии.

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