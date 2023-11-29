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Вести из ЕГУ

Международная конференция в честь ученого из Ельца

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В ЕГУ им. И. А. Бунина прошла международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного языкознания и методики преподавания языка».


Елецкие ученые организовали ее совместно с коллегами из Могилевского госуниверситета им. А. А. Кулешова, причем участие в форуме приняли почти 100 лингвистов и специалистов-языковедов из 8 зарубежных стран — Беларуси, Словакии, Венгрии, Индонезии, Ирана, Италии, Казахстана и Китая.
Что же касается России, то ее представляли 19 субъектов: от Липецкой области до Ямало-Ненецкого автономного округа и от Москвы и Санкт-Петербурга до Краснодарского края, Перми, а также Крым, ДНР и ЛНР.
Конференция посвящалась памяти доктора филологических наук, профессора Виктора Георгиевича Головина (1936 — 2003 годы), который с 1977 года по 2003 год работал в ЕГПИ и ЕГУ им. И. А. Бунина. Более 20 лет известный ученый заведовал кафедрой русского языка и методики его преподавания елецкого вуза. Он занимался теорией современного словообразования, анализом строения слов, а также изучением диалектов.
В. Г. Головин дал науке абсолютно новое понимание этих направлений языкознания, став одним из крупнейших и авторитетнейших ученых-лингвистов.
В ходе конференции обсуждался широкий круг вопросов, связанных с лексикологией и грамматикой славянских языков, методикой преподавания этих дисциплин, переводческой деятельностью, анализом художественных текстов. Завязывались дискуссии на самые разные темы, в том числе по культурологии и межкультурной коммуникации в условиях глобализации.
Символично, что международная научно-практическая конференция, посвященная В. Г. Головину, стала одним из ярких мероприятий, завершающих в елецком университете цикл, связанный с Годом педагога и наставника. Форум позволил благодарным ученикам и коллегам почтить память университетского профессора, талантливого организатора и ученого в лучших традициях русской филологической школы.

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