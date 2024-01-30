Гала-концерт XIII Дельфийских игр «Старт надежды» и торжественное награждение победителей и стипендиатов состоятся в Областном центре культуры, народного творчеств и кино 30 января в 13:00. Исполнители, которые участвовали в Дельфийских играх и были рекомендованы судейскими коллегиями, также выступят на гала-концерте.

Молодежные Дельфийские игры Липецкой области «Старт надежды» проходили на 19 площадках областного центра. Они собрали более 1300 участников в 29 номинациях. Победители и призеры получили 63 золотых, 61 серебряную и 59 бронзовых медалей. Дельфийские игры аккумулируют все творческие силы региона. Команда победителей способна ярко представить многогранную культуру Липецкой области на Всероссийских Дельфийских играх. «Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, создание условий для развития их творческих способностей – одно из главных направлений работы правительства области в сфере культуры», – неоднократно подчеркивал губернатор региона Игорь Артамонов.