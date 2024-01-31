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Политика

Избирательные участки проверят на антитеррористическую защищенность и пожарную безопасность

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Для проведения выборов Президента Российской Федерации на территории города Ельца созданы 53 избирательных участка, в том числе в местах временного прибывания избирателей — 3.

Межведомственная комиссия приступила к объезду избирательных участков.

Цель проверки УИК — подготовка к охране общественного порядка и безопасности при проведении выборов.

В оставшиеся до дня голосования дни каждый избирательный участок будет проверен сотрудниками полиции, Росгвардии, представителями МЧС и территориальной избирательной комиссии города Ельца на предмет технической укрепленности и безопасности. По результатам проверок будут составлены акты.

За каждым избирательным участком будут закреплены подготовленные сотрудники полиции, которые будут осуществлять круглосуточное дежурство с момента передачи избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям до сдачи избирательной документации и протоколов голосования в территориальную комиссию.

Все экстренные службы города в период подготовки и проведения выборов перейдут на усиленный режим работы. Избирательные участки будут взяты под постоянный контроль правоохранительных органов после их обследования кинологической службой с применением служебных собак.

Выборы Президента России пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года.

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