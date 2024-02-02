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1941-1945

Блокада Ленинграда: как это было

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В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в модельной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина прошел патриотический марафон «Город мужества и славы».

Ветераны Б. М. Шалыгин и В. И. Шеламова — почетные гости патриотического марафона «Город мужества и славы».


О ленинградской блокаде написаны тысячи книг, сняты фильмы и телесериалы. Но ничто не может рассказать о ней лучше, чем свидетельства тех, кто почти три года оставался в осажденном городе, пережил бомбежки, голод, холод, смерть близких, но видел и другое — твердость духа, героизм, решимость выстоять, не отдать город врагу.
Среди приглашенных гостей — награжденные медалью «Жителю блокадного Ленинграда» Б. М. Шалыгин и В. И. Шеламова. Непросто давались им воспоминания о тех годах.
Валентина Ивановна рассказала, как вместе с сестрами и мамой по «Дороге жизни» выбиралась из осажденного врагами города. Им удалось спастись. А в День Победы пришла похоронка на отца.
Борис Михайлович хорошо помнит то время, как он, самый младший в семье, помогал матери и старшим братьям отвозить на повозках умерших, как делили на всех скудную пайку хлеба, ели суп из кирзовых сапог. И, несмотря ни на что, выжили.
Ветераны напомнили школьникам и студентам, которые, затаив дыхание слушали рассказ о далеких годах, о важности мира на земле.
Председатель городского Совета депутатов В. Н. Никонов и первый заместитель главы администрации г. Ельца Н. М. Родионов вручили блокадникам памятные подарки.
Затем с поэтической страничкой «Монологи памяти» выступили студенты отделения социально-культурной деятельности ЕГКИ им. Т. Н. Хренникова (артисты молодежного театра «Проект»).
На этом мероприятие не закончилось.
— Участники патриотического марафона «Город мужества и славы» смогли проявить творческие способности в мастер-классах «Блокадная ласточка» (техника канзаши), «Цветок жизни» (оригами), «Подвигу твоему, Ленинград!» (аппликация). Любители военной истории проявили себя в игре-квесте «Маршрут «Дорога жизни». Победителям вручили Дипломы, а участникам — сертификаты, — рассказала ведущий методист методико-инновационного отдела Центральной городской библиотеки им. М. Горького Л. Н. Тарасова.

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