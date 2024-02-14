Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился со студентами Грязинского технического колледжа. Здесь обучаются 613 человек. Выпускников охотно берут на работу НЛМК, Грязинский культиваторный завод, резиденты ОЭЗ «Липецк» — Рэдалит, Ви Фрай, Гермес, Бекарт.

Самые востребованные профессии – сварщик, оператор станков с программным управлением, машинист локомотива. В этом году из колледжа выпускаются 18 сварщиков, все они уже на третьем курсе нашли работу. Операторы станков с ЧПУ сейчас проходят практику на предприятиях, большинство остаются там работать. 10 студентов заключили договоры целевого обучения с НЛМК. Они получают ежемесячную стипендию – 7 тысяч рублей, также гарантировано трудоустройство.

В следующем учебном году набор на сварщиков и операторов станков с ЧПУ увеличат в двое – с 25 до 50 мест на каждую профессию. Также в колледже начнут обучать электриков. Представители предприятий Бекарт, Гермес и Рэдалит рассказали губернатору о своих потребностях в рабочих кадрах и сотрудничестве с техникумами и колледжами области. Обсудили перспективы совместной работы.

«У многих предприятий есть планы по расширению производства. Вырастет потребность в кадрах. Это ситуация win-win. Бизнес помогает образовательному учреждению с оборудованием, организует стажировки, гарантирует трудоустройство и достойную зарплату выпускникам. А мы корректируем образовательные программы и готовим нужных специалистов. Пример в этом колледже уже есть. Компания «Ви Фрай» передала оборудование для обучения сварщиков. Бизнес заинтересован в таком сотрудничестве. Мы тем более. Получаем и новые предприятия с высокооплачиваемыми рабочими местами, и трудоустройство выпускников, и рост экономики», – сказал Игорь Артамонов.

Представители компании «Бекарт» отметили, что на предприятии нужны электромонтёры оборудования. Для обучения студентов компания готова помочь с закупкой оборудования. Кроме того, на предприятиях ОЭЗ «Липецк» проходят стажировки преподаватели колледжа. Они видят, как организован процесс, какие технологии применяются в сварке, и потом обучают этому студентов.