Ежегодная открытая Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» состоялась в субботу. В Липецкой области самый массовый забег прошел недалеко от базы отдыха «Алые паруса» в Липецком районе. Участие приняли более 5000 человек.

Люди выходили на старт семьями и трудовыми коллективами. Дистанций было три: пять километров для тех, кто младше 18 лет, 10 километров для взрослых и один километр для семейных команд. Показавшие лучшее время получили награды и подарки.

«Хорошая добрая традиция – выходить на старт всей страной, всей семьей, всем рабочим коллективом. В очередной раз получился замечательный праздник спорта и здорового досуга. Каждый, кто принял участие, показал себе и всем окружающим единство со всеми россиянами», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.