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В прошлом году дети и родители обратились к губернатору Липецкой области с просьбой открыть дистанционную школу по математике. Игорь Артамонов идею поддержал. «Проект управления образования Липецкой области и Центра «Сириус» дает прекрасную возможность всем нашим школьникам развиваться и расти в таком сложном и важном направлении как математика. Отрадно, что возможность будет равная у всех без исключения учеников, вне зависимости от места их жительства», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Уже второй год в управлении образования действует проект «Повышение качества математического образования», лекции для педагогов региона читают ведущие математики и профессора. Теперь работа будет вестись и со школьниками, чтобы у каждого ребенка, вне зависимости от места жительства, была возможность получить доступ к передовым педагогическим разработкам.

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