Минобрнауки России объявило конкурс на получение грантов «Студенческий стартап», подать заявку можно до 15 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, в том числе иностранные граждане. Проекты должны соответствовать одному из семи тематических направлений: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии. Подробная информация размещена на сайте.

Оператором конкурса «Студенческий стартап» является Фонд содействия инновациям. Отбор проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», который является одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В 2024 году 2000 студентов получат по 1 млн рублей на реализацию своих проектов. В 2023 году было отобрано 1500 студентов. Всего за два года в рамках конкурса было рассмотрено 2500 проектов.

В прошлом году гранты в 1 млн рублей на развитие своих бизнес-идей выиграли двое липчан – аспирант Элмаддин Мамедов и четверокурсник Даниил Аметов. Проект Элмаддина Мамедова – «Разработка фосфорилированного пектина для применения в медицине, диетологии и сельском хозяйстве». Аспирант предложил создать специально обработанный пектин для профилактики и лечения сахарного диабета, снижения избыточной массы тела, а также повышения ростостимулирующей активности семян сельскохозяйственных культур. Такой продукт будет востребован фармацевтическими, сельскохозяйственными и пищевыми предприятиями. Заявка Даниила Аметова победила в категории «Креативные индустрии». Он представил на конкурс идею конструктора малых архитектурных форм для городской среды, где вместо деталей – лавочки, кашпо, урны.

«Сейчас большое внимание в стране уделяется развитию науки и стимулированию талантливых ученых к разработке и совершенствованию технологий и материалов. У Липецкой области в этом отношении есть хороший потенциал – инновационным менеджментом занимаются как образовательные организации, так и предприятия. Отрадно, что идеи липчан получают федеральную поддержку», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Соглашение о взаимодействии между правительством Липецкой области и федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» заключено 6 февраля этого года. Представительство Фонда в Липецкой области ведет свою деятельность на базе АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»). Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин.