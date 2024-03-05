В этом году новый водопровод появится в 13 муниципалитетах региона. За счет областного бюджета планируется проложить 44 километра сетей. На эти цели выделят 311 млн рублей. Кроме того, для улучшения качества водоснабжения в селах будет пробурено 17 скважин.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в середине года должны завершить работы в посёлке Сырский Рудник города Липецка. За два года будет вложено 349 млн рублей. Благодаря обновленным сетям качество водоснабжения улучшится более чем у восьми тысяч жителей района.

За счет средств специальных казначейских кредитов в размере 960 млн рублей обновят сети водоснабжения и водоотведения, а также теплоснабжения в липецком микрорайоне ЛТЗ, где стартовал проект комплексного развития территории.

Также за счёт СКК 320 млн рублей направят на реконструкцию очистных сооружений в нескольких муниципалитетах. Работы недавно стартовали в Данкове, городе Грязи и посёлке совхоза Агроном Лебедянского района.

«Ежегодно мы обновляем коммунальные сети в муниципалитетах. Регион участвует в ряде федеральных проектов, выделяет региональные средства на модернизацию инженерной инфраструктуры. Всё это позволяет нам последовательно менять изношенные коммуникации», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.