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Очередную встречу с жителями Липецка провёл руководитель региона Игорь Артамонов. Сегодня он посетил микрорайон Елецкий и ответил на вопросы горожан. Присутствовали также жители Университетского и 19-го микрорайонов.

Губернатор рассказал о проделанной за последние пять лет работе по развитию областного центра и региона, а также поделился планами по развитию Елецкого микрорайона. По просьбам жителей здесь будет построена новая школа. Возводится крупная поликлиника, в которой будут лечиться и дети, и взрослые.

Многие жители микрорайона жаловались на неудобный конструктив въездов и выездов. В частности, люди просили сделать новую дорожную развязку рядом с крупным строительным торговым центром. Игорь Артамонов заверил липчан, что их просьбы будут выполнены.

«Это один из самых густонаселённых районов города. И, к сожалению, с массой проблем, сложившихся ещё на стадии его проектирования. Гладко и красиво всё было на бумаге. А в итоге жители называют свой микрорайон анклавом. Эту проблему и решаем», – отметил губернатор.

Родители школьников выразили обеспокоенность по поводу того, что в микрорайоне недостаточно секций и кружков для дополнительного образования детей. Эти вопросы были взяты на рассмотрение правительством региона и администрацией Липецка.

Как сказал губернатор, строительство новой школы может частично решить эту проблему.

«Строительство идёт. Учиться дети будут фактически в одну смену, а всё остальное время сможем уделить допобразованию. Были жалобы и на дороговизну секций. Поручил профильному ведомству разобраться», – сказал Игорь Артамонов.

Губернатор поддержал предложение жителей по созданию в Елецком парка Авиаторов. Его начнут делать в этом году. На первый этап будет направлено областное финансирование. Кроме того, дополнительные средства по поручению главы региона выделят на благоустройство территорий, о которых просили горожане. Новые тротуары проложат на улице Артёмова и от Елецкого к Молодёжному парку. По просьбам жителей продолжат благоустройство Дубовой рощи в Университетском.

Игорь Артамонов общался с липчанами около двух часов. Как сообщил губернатор, такие встречи продолжатся.

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