Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел встречу с жителями Европейского и соседних с ним микрорайонов Липецка в новой 34-й школе. Ее сдали два года назад. Сам район быстро развивается, здесь много новоселов, в том числе семей с детьми.

«Подобные встречи с жителями нужно проводить постоянно – рассказывать людям о возможностях, которые есть у города особенно с учетом Послания Президента России, в котором предусмотрено огромное количество разделов, касающихся семьи, образования, здравоохранения, ЖКХ, дорог», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Начало встречи было посвящено тому, что сделано в области и в городе за последние годы и что будет реализовано. В частности, губернатор озвучил конкретные планы на 2024 год для этой части Липецка. Это благоустройство парка «Европейский» и дворовых территорий, озеленение, капремонт школы №30, ремонт дорог на улице Шерстобитова и Воронежском шоссе, ямочный ремонт, устройство тротуаров, освещения, парковок, модернизация контейнерных площадок.

На встрече участники могли задать свои вопросы в специальном чате или лично из зала. Жители попросили Дом творчества предоставить детям место, где они могли бы раскрыть свои художественные и музыкальные способности. Также они поинтересовались планами по созданию спортивных объектов.

Вопросы организации дополнительного образования были поручены для изучения, чтобы понять, какие именно секции будут востребованы горожанами и какой ресурс необходим для их создания. После общественных обсуждений мэрия должна включиться в процесс поиска подходящих государственных программ для финансирования и реализации.