Прием заявок на Первый всероссийский «Липецкий питчинг кинопроектов» продлится до 14 апреля. Представить свои идеи смогут сценаристы, режиссеры и продюсеры в возрасте от 18 до 35 лет – как профессионалы, так и любители. Участие бесплатное. Подать заявку можно на сайте.

Конкурс пройдет в двух категориях: «Игровое кино» (сценарии фильмов продолжительностью до 20 минут или пилотных серий сериалов до 30 минут) и «Документальное кино» (сценарии фильмов до 30 минут). Защита кинопроектов состоится в середине мая. Определять победителей будет экспертный совет, в который войдут кинематографисты, выдающиеся деятели культуры. По результатам питчинга лауреаты получат техническую поддержку, информационную, юридическую и организационную помощь, а также денежные призы для дальнейшей реализации кинопроектов на территории Липецкой области.

Первый всероссийский «Липецкий питчинг кинопроектов» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, управления культуры и искусства Липецкой области и департамента культуры и туризма администрации Липецка.

«Липецкая область всегда привлекала представителей киноиндустрии. На ее территории снимались сцены для многих фильмов. Интерес к региону не уменьшается. То, что наши места по-прежнему вдохновляют творческих людей на новые проекты, не может не радовать», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.