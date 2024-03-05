Липецкая область представит 61 территорию для участия во Всероссийском голосовании за благоустройство. Жители выберут из них 27 объектов, которые будут преобразованы в 2025 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Участвуют все города региона. В муниципалитетах территории отбирали на основании предложений жителей.

Голосование проводится с 2021 года. Всего за это время победителями в Липецкой области стали около сотни территорий.

«Этот проект позволяет не просто благоустраивать общественные пространства, но даёт возможность делать в первую очередь то, что нужно жителям. Где-то больше востребована прогулочная зона, а в другом месте нужна детская площадка. Люди сами выбирают и получают комфортные и современные пространства для отдыха», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.