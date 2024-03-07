Итоговые отчеты и финансовые плюсы

Состоялась очередная сессия Совета депутатов городского округа г. Елец.



Не только одобряли,

но и дискутировали



Народные избранники проголосовали за несколько изменений, внесенных в местные нормативные правовые акты (часть из них напрямую касается повышения материального благосостояния определенных категорий горожан), а также одобрили отчеты по выполнению ряда программ и подпрограмм, итоговый доклад работы ОМВД России по г. Ельцу начальника отдела полиции Р. В. Киншакова.

Фон хода сессии, как правило, несколько монотонен. Такова уж специфика подобных мероприятий: «дубоватый» язык нормативных правовых актов, все обязательно надо зачитать-перечислить с использованием чиновничьей терминологии…

«Освежает» и разряжает такую атмосферу всегда нечто выпадающее из регламента: эмоциональные депутатские выступления с мест (бывает, что и не по делу) или награждения.

На этот раз председатель горсовета В. Н. Никонов в начале работы сессии после представления нового прокурора Ельца Э. И. Аманова зачитал присутствующим коллективную благодарность от жителей десятиэтажек на ул. Вермишева: ельчане попросили сказать большое спасибо их депутату В. П. Саввину. Василий Петрович помог восстановить работу уличного освещения в этом районе.

…Наиболее эмоциональную реакцию вызвало у депутатов выступление начальника муниципального управления дорог, транспорта и благоустройства А. Ю. Бричеева. Андрей Юрьевич доложил об исполнении в 2023 году подпрограммы «Содержание территории городского округа город Елец» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни».

Проделанные работы проводились в том числе и по наказам избирателей: обрезка, спил и опиловка деревьев, обслуживание и монтаж элементов сетей наружного освещения, реконструкция контейнерных площадок… У подпрограммы десятки направлений, в докладе А. Ю. Бричеев приводил цифры сумм, израсходованных на ту или иную деятельность.

Депутатов заинтересовали три темы: благоустройство и ремонт контейнерных площадок, опиловка деревьев и качество уборки снега, которого нападало в минувшую зиму аномально много.

Некоторые сравнительно недавно оборудованные объекты сбора ТКО уже требуют ремонта (подрядчик обязан его сделать бесплатно, поскольку не истек гарантийный срок). С просьбами опилить (спилить) деревья к депутатам избиратели обращаются часто, бывает, что в назначенный срок по разным причинам это сделать не получается. Люди в претензиях к депутатам, а тем самим пообещали и не выполнили.

Договорились, чтобы городские коммунальные службы составили определенный график работ, выполняемых по наказам избирателей.

По поводу уборки снега ситуация всем понятна: последствия природной стихии показали, что снегоуборочной техники в городе явно недостаточно. Если центр Ельца, основные направления пассажирского транспорта еще худо-бедно чистились, то на окраины сил и средств не всегда хватало. Депутаты говорили о том, что из-за образовавшейся на тротуарах наледи травмировалось много пешеходов (все помнят, что после ледяного дождя бывали дни, когда поутру не только тротуары, но и проезжая часть превращалась в сплошной каток).

Словом, нужны деньги на покупку спецтехники. Она дорогая, у города таких средств нет. Как сказал А. Ю. Бричеев, в правительство Липецкой области направлена заявка на 70 млн рублей, специально на закупку данных ТС.



Не разговаривайте с неизвестными



С отчетным докладом на сессии выступил начальник ОМВД России по г. Ельцу Р. В. Киншаков. Роман Валерьевич доложил об итогах работы возглавляемого им отдела. Он привел много статистических цифр. Но остановимся на одной.

Более чем на треть (на 35%, с 201 до 271) возросло количество преступлений, связанных с мошенничеством. В докладе не оговаривались детали. Но очевидно, что речь в основном идет именно о дистанционном обмане: и сводки ОМВД России по г. Ельцу, поступающие в «Красное знамя», и общая тенденция свидетельствуют о серьезнейшей проблеме — с каждым годом людей обманывают все чаще, и этот процесс сродни бедствию.

Наша газета практически в каждом номере публикует заметки на основе информации горотдела полиции по фактам телефонного (чаще всего) мошенничества.

К сожалению, действенность такой профилактики невелика: как показывает статистика, с годами количество граждан, ставших жертвами дистанционных мошенников (вне зависимости от возраста), и размеры сумм ущерба только множатся. Можно порассуждать о причинах такого явления (их много, и они комплексные).



Но важнее сказать о главном.



Роман Валерьевич отметил, что в ОМВД России по г. Ельцу создан целый отдел, который занимается работой с заявлениями о дистанционном (главным образом телефонном) мошенничестве.

Однако пока люди не перестанут класть трубку в ответ на обращения «банковских служащих», «полицейских» (и т. п.), пока у них не включится критическое мышление, все бесполезно.

Вы только представьте: до 100 миллионов рублей ежегодно (последняя официальная цифра штаба ОМВД России по г. Ельцу за 10 месяцев 2023 года 68 миллионов рублей — ред.) наши земляки (ельчане) переводят мошенникам. Кредиты берут, отдают все свои накопления.

Важно следовать простым правилам. Не берите трубку, если вызов с неизвестного номера. Не говорите с незнакомцем. Не делайте то, что он просит.



Плюс 5 процентов



На сессии озвучили изменения в муниципальные нормативно-правовые акты, напрямую касающиеся бюджетников: им пятипроцентная прибавка к зарплате.

Категорий кандидатов на добавку к зарплате много (все документы с сессии публикуются на сайте нашей газеты kznam.ru) — от сотрудников аппарата администрации до учителей.

Об обеспечении жильем

Как сообщила на сессии председатель муниципального комитета имущественных и земельных отношений О. Н. Евдакова, в 2023 году 75 семей переехали из аварийного жилья в новое. В основном это жильцы новостройки — дома № 10-а на ул. Кротевича.

…На 15-й сессии Совета депутатов городского округа г. Елец депутатами было рассмотрено 11 вопросов. По некоторым из них развернулась дискуссия.

Депутаты обозначили проблемы, интересующие избирателей. Остается надежда на то, что эти запросы будут услышаны.