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Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может оформить любой работающий родитель или другие родственники и опекуны. В Липецкой области данное пособие получают 753 жителя. Размер пособия составляет 40% от среднего заработка заявителя, который рассчитывается за два календарных года, предшествующих наступлению отпуска. В 2024 году в Липецкой области минимальное пособие равно 9227,24 рубля.

С 1 января 2024 года вступило в силу новое правило: при досрочном выходе на работу (не важно, на полный рабочий день или с частичной занятостью) ухаживающий за ребенком одновременно сможет получать пособие и зарплату. Кроме того, ежемесячная выплата сохранится, если трудиться дистанционно, на дому или у другого работодателя.

«Меры поддержки семей и материнства направлены на повышение рождаемости и улучшения демографической ситуации. В Липецкой области количество многодетных семей с каждым годом становится больше. Это говорит о том, что люди чувствуют себя увереннее, ощущая помощь государства», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в ОСФР по Липецкой области, чаще всего в отпуск по уходу за ребенком уходит мама, но бывают случаи, когда семье необходимо, чтобы уход за ребенком оформил отец ребенка или бабушка. В таком случае, необходимо подать заявление о предоставлении отпуска своему работодателю. Данный период засчитывается в стаж и формирует пенсионные коэффициенты ухаживающего.

Получить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет можно в течение 10 рабочих дней с момента предоставления работодателем необходимых сведений и документов в ОСФР по Липецкой области. Выплата данной меры поддержки работающим родителям производится до восьмого числа каждого месяца за предыдущий.

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