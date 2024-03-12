В рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», а также с целью содействия гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов России, Федеральное агентство по делам национальностей в период с 12 июня по 12 октября 2024 года проводит VIII Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» (далее – Фотоконкурс).

В 2023 году для участия в фотоконкурсе было направлено 19161 работа.

Популярность мероприятия, объединяющего фотографов не только из субъектов Российской Федерации, но и всего мира, продолжает расти и с каждым годом Фотоконкурс становится масштабнее.

В Фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.

По результатам Фотоконкурса жюри, в состав которого входят известные в России и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты, определит лучшие работы.

Награждение победителей состоится в преддверии празднования Дня народного единства на одной из популярных площадок города Москвы.

Подробная информация размещена на официальном сайте Фотоконкурса www.rucivilization.ru.

Контактное лицо от ФАДН России: главный-специалист эксперт отдела реализации мероприятий и информационного сопровождения Управления делами, Мерзлова Валерия Александровна, телефон: 8-916-681-29-32, электронная почта: merzlova.v.a@fadn.gov.ru.