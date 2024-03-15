С целью вовлечения молодежи в прогосударственную социальную практику, а также повышения гражданской активности, формирования духовно-нравственных ценностей, раскрытия потенциала молодежи и создания эффективной системы социальных лифтов для самореализации молодежи, формирования альтернативы деструктивной деятельности, а также профилактики негативных социальных явлений среди детей и молодежи Федеральное агентство по делам молодежи ежегодно проводит следующие конкурсы на предоставление грантов в форме субсидий (далее — конкурсы): 1. Всероссийский конкурс молодежных проектов (далее — ВКМП). 2. Конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа (далее — КМП СКФО). 3. Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским общественным объединениям, на реализацию мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию.

Конкурсы проходят в очном, заочном и онлайн-форматах для следующих категорий участников: граждане Российской Федерации от 14 до 35 лет; образовательные организации высшего образования; некоммерческие организации, в том числе молодежные и детские общественные объединения. Грантовые конкурсы Росмолодежи проходят через грантовый модуль федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодежь России» (grants.myrosmol.ru).

Конкурсы для юридических лиц проходят в заочном формате в первом полугодии, конкурсы для физических лиц проходят с марта по ноябрь в очном, заочном и онлайн форматах. Чтобы подать заявку на участие в грантовом конкурсе, необходимо зайти в раздел «Мероприятия» и определить интересующий конкурс. При подаче заявки требуется выбрать созданный проект и подходящую номинацию, загрузить необходимые документы, а также подтвердить соответствие участника требованиям конкурса. Подробную информацию об условиях, правилах, сроках проведения конкурсов молодежных проектов на соискание грантовой поддержки можно получить на официальном сайте Росмолодежи (fadm.gov.ru) в разделе «Грантовая поддержка», а также во ФГАИС «Молодежь России» в разделе «Гранты» по ссылке grants.myrosmol.ru.