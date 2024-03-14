«Бенефису» — 30 лет!

Андрей ПАШИНСКИЙ

Драматический театр «Бенефис» отметил в уходящем году свое тридцатилетие. Его днем рождения считается 24 декабря 1993 года, когда глава Ельца В. А. Соковых подписал постановление о возрождении городского драмтеатра. Он переехал к нам из Алма-Аты (Казахстан) под руководством В. Н. Назарова.

История елецкого театра

Свою историю наш храм Мельпомены начал почти за 80 лет до этого знаменательного события. В 1911 году по инициативе земского начальника и предводителя елецкого дворянства А. А. Стаховича в Ельце возвели здание Народного дома, где через год открылся городской театр.

Говорят, что здесь выступали и работали известные деятели искусства: Ф. И. Шаляпин, Сара Бернар, А. Н. Островский, П. М. Садовский, М. С. Щепкин. С большой похвалой отзывался о елецком театре русский и советский театральный режиссер, педагог, драматург, писатель, критик В. И. Немирович-Данченко. В 1948 году драматический театр закрыли, а труппу расформировали.

Он возродился в 1993 году благодаря стараниям труппы и ее руководителя В. Н. Назарова. Владимир Николаевич любил «Бенефис», его актеров и ставил спектакли в основном классического репертуара.

Наградили выдающихся

В честь юбилея в драмтеатре состоялась торжественная церемония, на которой коллектив «Бенефиса» поздравили руководители Ельца и Липецкой области. Председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов, заместитель главы администрации Ельца М. В. Селянина, начальник управления культуры и искусства Липецкой области И. А. Кремнева и начальник управления культуры города К. Н. Матюхин наградили отличившихся в этом году театральных работников.

Благодарностью губернатора Липецкой области И. Г. Артамонова отмечена артистка драмы высшей категории О. В. Ильина. Почетных грамот регионального управления культуры и туризма удостоены артистка драмы высшей категории Л. А. Баженова, ведущие мастера сцены Н. В. Кирьянова и И. А. Проняшкина, заведующий мастерской по ремонту и обслуживанию сценического оборудования Г. Н. Красников.

Благодарственные письма управления культуры и туризма вручили художнику-постановщику заведующей труппы А. Г. Сиротиной и сторожу-вахтеру О. А. Прокофьевой. Почетными грамотами администрации Ельца награждены художник-постановщик В. В. Громовиков и реквизитор Ж. В. Денисова.

Благодарностью администрации города отмечены ведущие мастера сцены В. С. Громовиков и Л. Ю. Луник, установщик декораций А. Ю. Белоусов, руководитель литературно-драматургической части Т. А. Загибалова, машинист по стирке и ремонту спецодежды Л. В. Осипова, контролер билетов И. В. Саввина.

Почетными грамотами управления культуры администрации Ельца награждены гардеробщики М. В. Морозова и Г. А. Соловьева.

Коллектив театра поздравили руководители и коллективы липецких театров, городского Дворца культуры, ДК железнодорожников, ИКЦ «Прожектор», а также различных предприятий и организаций.

Показали театральную жизнь

В завершении праздника артисты представили зрителям театральный капустник, посвященный истории «Бенефиса», его отцу-основателю В. Н. Назарову, самым известным постановкам, особенностям театральной жизни. В. С. Громовиков и А. Н. Скоров исполнили песню группы «СерьГа» «Уходят артисты», посвятив ее памяти ушедших из жизни коллег.

Члены труппы «Бенефис» исполняли песни и задорные частушки, энергичные танцы, читали стихи, показывали фрагменты спектаклей, заслужив зрительские овации. Затем на сцену вышли Дед Мороз и Снегурочка, поздравившие зрителей с наступающим Новым годом.