В день, когда Крым и Севастополь воссоединились с Россией, в Липецке прошел концерт. На площади у ОЦКНТ собрались жители города, которые пришли семьями и трудовыми коллективами. Они вспоминали 2014 год, когда на полуострове провели референдум, и решение крымчан стало новой вехой в истории нашей страны. Сегодня ровно десять лет с момента этого события.

Собравшихся поприветствовал губернатор региона Игорь Артамонов. Он подчеркнул, что история полуострова и Севастополя неразрывно связаны с историей России. Напомнил, как героически защищали эти земли наши предки. И теперь, после решения крымчан, восстановлена историческая справедливость.

«Воссоединение Крыма с Россией – это демонстрация нашего единства, нашей решимости быть вместе в любых условиях, нашей готовности бороться за общее будущее. Все прошедшие десять лет были временем роста, развития и значительных перемен в жизни нашего Крыма и всей страны», – сказал Игорь Артамонов.