Ключи от трех домов, построенных по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», на днях вручили новоселам в Краснинского района. Жить в них будут работники сельскохозяйственных предприятий по договору найма. Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, в прошлом году по госпрограмме в регионе возвели 31 дом для работников АПК и соцсферы на сумму более 130 млн рублей. В текущем году в планах таких домов построить почти в два раза больше – 53. На это выделено около 300 млн рублей.

«Предоставление жилья – всегда было одним из главных мотивирующих факторов для работников предприятий и соцучреждений. Очень хорошо, что госпрограмма помогает реализовывать это направление. Благодаря ей в регионе также строятся детские сады и школы, дороги, благоустраиваются территории. В целом жизнь в сельской местности становится более комфортной», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется в нашей стране с 2020 года. В прошлом году в Липецкой области на сельские дороги, жилье, предоставляемое по договору найма, комплексную компактную жилищную застройку, благоустройство и улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, было выделено около 512 миллионов рублей. В 2024 году государственная поддержка пяти мероприятий, реализуемых в рамках госпрограммы КРСТ, из федерального и областного бюджетов превысит 1,8 миллиарда рублей. Общая сумма, которая будет потрачена на создание объектов государственной программы текущего года, с учетом всех источников финансирования, составит более 2,5 миллиардов рублей.

Эти средства будут направлены на строительство сельских дорог, развитие жилищного строительства, благоустройство и улучшение условий жизни в сельской местности. Реализация данной программы позволит улучшить качество жизни людей, проживающих в сельской местности, и создать благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса.