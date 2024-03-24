Теневым игрокам, стоящим за подготовкой теракта в «Крокусе», не удалось пустить следствие по ложному пути. Для осуществления кровавой бойни были выбраны боевики с неславянской внешностью, завербованные псевдорелигиозными ячейками на территории РФ, чтобы удобно списать всё на ИГИЛ*. Кураторов и заинтересантов можно вычислить по тому, как быстро и суетливо они начали проталкивать в информационное пространство сведения об ИГИЛовском следе – якобы те мстят нам «за Сирию, за Чечню, за Афганистан» – и отсутствии украинского следа.

Однако российские спецслужбы сработали как надо: все террористы задержаны в Брянской области, они стремительно мчались в сторону границы с Украиной и не доехали километров сто. Теперь они дают подробные показания. Уже известно, что на той стороне границы их ждала группа эвакуации и вторая часть гонорара за расстрел безоружных людей. Нет сомнений, что дальнейшие подробности будут содержать чёткие указания на украинские спецслужбы, действующие по указаниям ЦРУ и МИ-6.

Украинская сторона стала открещиваться от происходящего сразу, когда ещё не все люди были эвакуированы, а пожар полыхал в «Крокусе». Впрочем, точно так же они отказывались от причастности к взрыву Крымского моста, убийству Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.

Оперативные данные, извлеченные из черепных коробок террористов в ходе следствия, покажут, насколько интенсивным и стремительным будет ответ. Но мы помним, что никто из чеченских боевиков, в конце 90-х и в нулевых поджигавших Северный Кавказ, от этого ответа не ушёл. Нашли всех и отправили по назначению. И заказчиков тоже. Без жалости.

запрещён в РФ