Класс гитары

Ирина МЕШАЕВА



Подавляющее большинство тех, кто время от времени берет в руки гитару, считает, что умеет играть на ней. Однако все познается в сравнении. Этот струнный инструмент считается одним из самых сложных в освоении наряду со скрипкой. Преподаватель детской школы искусств № 1 г. Ельца А. Л. Назаренко потратил не один год, чтобы постичь искусство игры на классической гитаре, и теперь учит этому детей.

А. Л. Назаренко во время выступления.

Мастер-класс в Липецке.

А. Л. Назаренко (второй слева) перед концертом с учениками (слева направо) Г. Кулигиным, Н. Шлимановым и А. Киселевым.



Музыкальная школа



А началось все с объявления о наборе в музыкальную школу № 3, которое случайно увидел папа тогда еще школьника Саши Назаренко, о чем и сообщил сыну, добавив, чтобы тот непременно записался.

— Конкурс на направление «гитара» и тогда был большой, — вспоминает Александр Леонидович. — Нужно пройти вступительные испытания: угадать ноты на слух, прохлопать в ладоши ритм, спеть что-то. Я все сделал и… забыл о музыкальной школе.

Это было в мае, а в начале октября в квартире семьи Назаренко раздался звонок в дверь. На пороге стоял преподаватель той самой музыкальной школы, куда, оказывается, успешно поступил Александр.

— Почему же тебя нет на занятиях? — поинтересовался Александр Михайлович Соколов. — Я пришел за тобой.

Так с легкой руки талантливого педагога А. Л. Назаренко выбрал свой путь.



Первый учитель



— В музыкальной школе царила такая творческая, дружеская обстановка, что я учился с удовольствием, — говорит Александр Леонидович. — Во втором классе играл сольные концерты, участвовал в конкурсах и концертах. И понял для себя: буду поступать в колледж (тогда училище) искусств имени Т. Н. Хренникова.

Там он продолжил образование у А. М. Соколова, к сожалению, ненадолго: вскоре первого учителя не стало.

— Всегда с благодарностью вспоминаю Александра Михайловича. Сколько лет прошло, а я до сих пор делаю какие-то шаги в творчестве с оглядкой на него: а что бы сказал мой первый учитель, как бы оценил сделанное, — признается А. Л. Назаренко.

В 2022 году Александр Леонидович организовал открытый городской конкурс исполнителей на классической гитаре памяти А. М. Соколова, пояснив так: «Это мой долг». А продолжил обучение у С. С. Урюпина, лауреата престижных международных конкурсов.



… и талантливые ученики



В арсенале А. Л. Назаренко еще пять лет обучения в Воронежской академии искусств у профессора С. Н. Корденко, затем два года ассистентуры-стажировки. Учеба давно позади. Сегодня он сам преподаватель детской школы искусств № 1 г. Ельца и школы искусств Елецкого района, к тому же доцент Воронежского государственного института искусств, работает на кафедре оркестровых народных инструментов.

К нему приходят заниматься дети с пяти лет. Сейчас в Ельце в классе А. Л. Назаренко семь учеников — и мальчики, и девочки.

После музыкальной школы те, кто подает надежды и хочет продолжить обучение, поступают в колледжи, консерватории, вузы. Среди выпускников Александра Леонидовича — нынешний заместитель директора ДШИ № 1 Марина Васильевна Титова и преподаватель А. Н. Киселев.

Классическая гитара — по-прежнему популярное направление: 10 лет назад, когда А. Л. Назаренко начал преподавать в ДШИ № 1, здесь было 30 учеников, сейчас — 150. И немало ребят решили связать свою судьбу с музыкой.

Например, Николай Шлиманов, недавно выигравший престижный конкурс «Гитара в России». В качестве приза ему вручили инструмент работы мастера из г. Санкт-Петербург стоимостью 250 тысяч рублей. Игрой именно на этой гитаре талантливый ученик покорил жюри следующего конкурса — уже в Нижнем Новгороде.



Как играть, что

и на чем?



Кстати, качество инструмента играет не последнюю роль в успехе исполнителя. Конечно, поступающие должны приобрести гитару, начальная цена примерно от 6 — 7 тысяч рублей. А вообще стоимость доходит порой до нескольких миллионов. Но это вариант для профессионалов.

В школе искусств имеются инструменты не только разной цены, но и разного размера. Оказывается, это тоже важно.

Что же исполняют ученики и мастера классической гитары? По словам А. Л. Назаренко, репертуар широк.

— Гитара многогранна, многолика, — уверяет Александр Леонидович. — В ее огромной популярности есть и минус — невосприятие как академического классического инструмента. Мы своим творчеством стараемся пропагандировать то, что гитара — равноценный и полноправный участник мирового классического инструментального сообщества.



Музыка как спорт



А. Л. Назаренко не просто музыкант, но и педагог. Кстати, он был признан лучшим в регионе преподавателем детской школы искусств.

И эта награда для него не менее значима, чем выигранные музыкальные конкурсы, в которых он по-прежнему участвует.

— Одних слов недостаточно. Ученику надо показывать на своем примере, как нужно играть. Если он видит тебя на каком-нибудь концерте, лучшей мотивации и не придумаешь, — считает А. Л. Назаренко.

Педагог сравнивает занятия музыкой со спортом: здесь также требуются упорные тренировки, без которых, условно говоря, олимпиаду не выиграть.

— Если один день не играю, чувствую, что надо наверстывать, — рассказывает преподаватель. — Приемы звукоизвлечения в игре на гитаре достаточно сложные, много нюансов. Пропадает ощущение струны, теряется контроль звука. Поэтому играть надо каждый день.

Труд, помноженный на талант

Но все ли готовы к такому графику? Нет, конечно. И бывает, что, поначалу достигнув каких-то результатов, ребенок остывает, ему становится неинтересно. Педагог к такому относится с пониманием, хотя, конечно, сожалеет. Но и успеху своих учеников радуется больше, чем своим собственным. Кстати сказать, в прошлом году портрет лауреата международных и всероссийских конкурсов А. Л. Назаренко помещен на городскую Доску почета, а его ученик Н. Шлиманов — среди юных дарований г. Ельца.

— Когда мои ребята на сцене, всегда волнуюсь, — признается Александр Леонидович. — Я в зале, и от меня уже ничего не зависит. А то, что мои ученики смогут показать, — это наш с ними совместный труд, помноженный на способности и талант.

ИЗ ИСТОРИИ



Первая навсегда



Детская школа искусств № 1 создана в 1949 году. Первый набор учащихся составлял чуть более 30 человек всего на три специальности: скрипка, фортепиано и народные инструменты.

В настоящее время музыкальная школа имеет несколько отделений: фортепианное, хоровое, отделение народных, струнно-смычковых, духовых и ударных инструментов, отделение музыкального фольклора и живописи. На каждом из них преподают высококвалифицированные специалисты, любящие детей и знающие свою профессию.

Кроме индивидуальных занятий, развито коллективное музицирование. Действуют хоры младших и старших классов, ансамбли: фортепианные, камерные, народных инструментов (гитаристов, домристов, баянистов), духовых (флейтистов), фольклорный, оркестры русских народных инструментов и духовой. Учащиеся школы участвуют и побеждают в конкурсах, фестивалях, концертах различного уровня (городского, областного, всероссийского, международного) и завоевывают звания лауреатов и дипломантов.

За свою многолетнюю историю становления и развития детская музыкальная школа №1 воспитала около 2000 выпускников, многие из которых после окончания средних специальных и высших музыкальных учебных заведений связали свою профессиональную деятельность с музыкой.

В 2023 году выпустилось 30 человек (17 — по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам и 13 — по общеразвивающим).

(По информации сайта детской школы искусств № 1).