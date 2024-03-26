С 1 по 30 апреля в Липецкой области вводится временное ограничение движения транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн на региональных и межмуниципальных дорогах. Это связано с тем, что в период неблагоприятных климатических условий снижается несущая способность конструктивных элементов автомобильных дорог. Управление дорог и транспорта Липецкой области напоминает, что в период действия ограничения движения, транспортные средства с нагрузкой на ось более 6 тонн имеют право передвигаться по дорогам только при наличии специального разрешения. Для получения разрешения необходимо обратиться в управление дорог и транспорта региона.

Летом ограничения будут введены в период с 15 июня по 15 августа при значениях дневной температуры выше 32 градусов по шкале Цельсия на перевозки тяжеловесных грузов по региональным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием.

«В регионе за последние пять лет большие средства вложены в обновление дорожного хозяйства – построено 85,3 километра дорог, отремонтировано почти 3000 километров. Работа в этом направлении будет продолжена. Но важно также соблюдать правила эксплуатации дорожных объектов, чтобы они служили долго – даже дольше гарантийных обязательств», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.