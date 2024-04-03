Определены победители XI Открытого всероссийский конкурс молодых вокалистов имени Надежды Обуховой, который проводится в Липецке с 2005 года. В этом году было прислано рекордное количество заявок — от 182 участников из различных регионов России, а также из Китая, Израиля, Южной Кореи, Молдовы, Беларуси, Узбекистана. Во II тур было допущено 34 конкурсанта – они состязались в вокальном мастерстве уже на сцене концертного зала Липецкой филармонии.

Открытые прослушивания шли два дня. Жюри определило 14 финалистов, которые выступали 31 марта в сопровождении Симфонического оркестра Липецкой филармонии под управлением Михаила Мясникова. В результате лауреатом I степени стал бас из Узбекистана Султонбек Абдурахимов. Вторую премию поделили сопрано из Санкт-Петербурга Алина Отяковская и обладатель редкого голоса — мужского сопрано Артуш Полеян из Курска, он завоевал и приз зрительских симпатий, мгновенно став любимцем слушателей. Лауреатами III степени названы баритон из Сыктывкара Кирилл Комаров и сопрано из Москвы Анна Щербакова.

Дипломанты конкурса: Андрей Прысь (бас, Санкт-Петербург), Артем Тарасов (баритон, Липецк), Валентин Колесников (тенор, Красноярск), Василиса Шаплыко (меццо-сопрано, Москва), Давид Саникидзе (тенор, Кемерово), Мария Жеребятьева (сопрано, Москва), Ираида Николаева (сопрано, Санкт-Петербург), Екатерина Шпильман (сопрано, Москва), Валерия Торунова (меццо-сопрано, Москва).

На конкурсе традиционно вручаются специальные призы. В этом году обладателями награды за лучшее исполнение народной песни стали Кирилл Комаров (баритон, Сыктывкар) и Мария Братухина (меццо-сопрано, Санкт-Петербург). Приз за лучшее исполнение романса русского композитора получили Александра Дунаева (меццо-сопрано, Санкт-Петербург) и Севастьян Мартынюк (баритон, Красноярск). Лучшим концертмейстером конкурса назван пианист из Москвы Евгений Сергеев. Специальный приз от Культурного центра Елены Образцовой – сольный концерт в центре Елены Образцовой в текущем сезоне – достался Валерии Торуновой. Она также стала обладателем спецприза от Симфонического оркестра Липецкой филармонии и примет участие в одном из концертов коллектива в будущем сезоне. Кроме того, собственный приз учредила победительница Первого всероссийского конкурса имени Надежды Обуховой солистка Мариинского театра Екатерина Семенчук. Его обладателями стали Андрей Прысь, Давид Саникидзе и Артуш Полеян.

«Это масштабное событие, благодаря которому не только удается открывать новые имена талантливых исполнителей, но и мир узнает о нашей области, как родине Народной артистки, чьим именем назван конкурс», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.