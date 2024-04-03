Минстрой России представил индекс качества городской среды за 2023 год. Все восемь городов Липецкой области вновь признаны комфортными для жизни.

Индекс качества городской среды рассчитывается на основании 36 индикаторов. Специалисты оценивают благоустройство, качество общественных пространств, ️состояние жилищного фонда, ️состояние общественного транспорта, ️обеспеченность коммунальной инфраструктурой, ️уровень безопасности дорог.

«Для развития наших городов и сёл мы используем все доступные программы и варианты финансирования. Стараемся максимально вовлекать население в обсуждение проектов по благоустройству. Мы стремимся создать такие условия, чтобы как можно больше жителей региона хотели жить и работать на своей малой родине», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Чтобы город считался благоприятным, нужно было набрать более 180 баллов. У Липецкой области в среднем – 212. Регион улучшил прошлогодний показатель. Наибольшую динамику за прошедший год показал город Грязи, его индекс вырос на 13 баллов в сравнении с 2022 годом.

За пять лет расчета индекса среднее значение увеличилось с 163 до 200 баллов, а доля городов с благоприятной средой — с 23% до 68%. Повышение индекса — результат системной работы и комплексного подхода к улучшению качества городской среды, отметил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Глава Минстроя России также подчеркнул, что именно слаженная работа управленческих команд органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, бизнеса, граждан приводит к положительному результату.