Липецкая область при поддержке Фонда развития территорий реализует программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры». По ней до конца 2024 года в регионе построят и обновят 66,9 километра инженерных коммуникаций. Качество коммунальных услуг улучшится для 6,7 тысячи жителей.

Обновят устаревшие сети в 12 муниципалитетах. Как сообщили в региональном управлении ЖКХ, часть из запланированных работ уже выполнена в 2023 году. Почти километр сетей обновили в Чаплыгине и чуть больше 300 метров реконструировали во Льве Толстом. Все эти объекты осталось ввести в эксплуатацию.

Всего в этом году планируется реконструировать и капитально отремонтировать 65,45 километра сетей. Больше всего изношенных труб будет заменено в Усманском районе — 13 километров. Среди крупных объектов — 11,32 километра труб в Добровском округе и 10,99 километра в Добринском районе. Кроме того, в Ельце до конца этого года будет реконструирована теплотрасса протяженностью 1,4 километра.

«В ряде районов водопроводные сети сильно изношены. И для нас этот вопрос в приоритете. Мы вкладываем областные средства и привлекаем федеральное финансирование, постепенно обновляя коммунальную инфраструктуру областного центра и муниципалитетов», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.