Липецкие ученые презентовали интерактивную образовательную площадку «Исторический кванториум», которая позволит преподавать и изучать историю и краеведение по-новому. Это интернет-портал, на котором можно найти много информации об истории липецкого края, видеолекции ведущих краеведов и историков, интерактивные карты, исторические игры, а также пособия и методические разработки для учителей. Педагоги региона уже выступили с практическими разработками по использованию ресурса. Так что в ближайшей перспективе возможно включение материалов портала в школьный курс по изучению истории края.

Проект ученых Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского получил поддержку Министерства просвещения РФ. В ведомстве отметили уникальность площадки, новый подход к преподаванию истории и краеведения в школе, а также формирование гражданственности и патриотизма у детей и молодежи.

«Липецкая школа и липецкие педагогические подходы всегда отличались актуальностью и новаторством. Мы видим, что эти традиции перенимает и новое поколение учителей, у которых есть свои интересные идеи, проекты и инициативы», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.