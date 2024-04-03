Пятилетие со дня образования Центра компетенций АПК Липецкой области отметили Форумом развития малых форм хозяйствования на селе, на который пригласили липецких фермеров и руководителей кооперативов. Собравшихся приветствовал вице-губернатор региона Игорь Кремнёв.

«Липецкая область одна из первых в стране создала Центр компетенций АПК по распоряжению Правительства РФ. На плечи этой структуры возложена большая ответственность. Это и поддержка бизнеса на селе, и развитие населенных пунктов в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Со своими задачами специалисты Центра очень хорошо справляются. Хочется поблагодарить за труд и пожелать дальнейшей успешной работы», – отметил Игорь Кремнёв.

Торжественная часть форума состояла из награждения сотрудников Центра компетенций, а также руководителей фермерских хозяйств и кооперативов за сотрудничество. После заслушивания итогов работы Центра за пять лет участники угостили всех своей продукцией – земляникой, мясными и рыбными деликатесами, сырами, медом, соками.

Центр компетенций оказывает поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За пять лет консультации в Центре получили порядка 2000 фермеров. Оказано свыше 10 тысяч информационных услуг. Более 70% представителей малого бизнеса на селе стали грантополучателями. Кроме того, сотрудниками подготовлено 67 коробочных решений или бизнес-концепций для граждан, претендующих на получение средств. Выпущено порядка 11 тысяч буклетов и других методических пособий и справочных материалов в помощь малому и среднему бизнесу на селе.

Работа Центра была отмечена Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. В 2019 году Центр получил благодарность Минсельхоза России за успешную реализацию федерального молодежного проекта «Свое дело на селе – смело». В 2021 году министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев наградил Центр компетенций Липецкой области серебряной медалью «За оказание активного содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в АПК».

«Центр компетенций АПК помогает на каждом этапе формирования бизнеса – как в самом начале появления идеи, так и при дальнейшем развитии проекта. Поэтому у нас в регионе столько успешных примеров», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.