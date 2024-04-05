В сквере на улице Советской в Новой Деревне Липецкого района скоро начнется новый этап благоустройства. В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» планируется создать площадку для скейтбординга и самокатов, а также мемориальную зону. Здесь будет установлен памятник покровителю русской армии Георгию Победоносцу и памятные стелы, посвященные защитникам Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, локальных военных конфликтов и специальной военной операции.

Первое рабочее совещание на месте строительства площадки уже проведено. Определены этапы проведения работы. Начало – в мае. Сдача скейтпарка площадью более 400 квадратных метров – конец июня, мемориальной зоны – конец июля.

Благоустройство сквера началось в 2022 году. Тогда были сделаны спортивная и детская игровая площадки, зоны для отдыха и прогулок, освещение. Это центральная часть деревни. Рядом находится школа.

«За пять лет в Липецкой области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 744 общественных пространства. В их числе 12 крупных территорий, которые преобразились благодаря победе в ежегодном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Темпы работ в регионе не снижаются. У жителей будет еще много красивых, современных, комфортных мест для прогулок, отдыха, досуга», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.