Госкорпорация «Росатом» подвела итоги 2023 года по созданию бережливых организаций среди эффективных регионов. Липецкая область заняла второе место. В регионе представлено 20 образцов бережливой организации.

Учреждения-образцы реализовали проекты в сфере образования, здравоохранения и в органах государственной власти, например Результатом проекта «Оптимизация процесса раннего выявления нарушения осанки у учащихся параллели 5 классов» стало увеличение количества учащихся 5 классов Лицея №44 без нарушений осанки с 50% до 90%.

В школе №15 Липецка доля учащихся 6-7-х классов, имеющих отметки за вторую четверть ниже удовлетворительной, уменьшилась с 10% до 5%, а доля педагогов, использующих электронные формы обратной связи с родителями, увеличилась с 0% до 100%. В Липецкой городской поликлинике №4 благодаря проекту «Организация проведения профилактических мероприятий для лиц трудоспособного возраста на рабочем месте» стало возможным выявление у липчан онкологических, хронических неинфекционных заболеваний на ранней стадии.

«Бережливые технологии успешно применяются в различных сферах, таких как промышленность, образование, здравоохранение, а также в государственных и социальных услугах. Кроме того, мы активно внедряем принципы клиентоориентированного подхода в органах власти и государственных учреждениях, чтобы повысить удовлетворенность населения и эффективно управлять государственными расходами», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.