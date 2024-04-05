Воспитанница студии народного искусства государственного театра танца «Казаки России» Ирина Курьянова готовится принять участие в ежегодном Всероссийском конкурсе артистов балета и хореографов в Йошкар-Оле с 7 по 11 апреля. Она выступит в номинации «Характерный и народно-сценический танец». Отборочный тур прошли 95 конкурсантов.

В жюри конкурса входят авторитетные хореографы, ведущие солисты балета, педагоги и руководители театров, а также видные деятели хореографического искусства страны. Председателем жюри является Юрий Григорович — президент Международного союза деятелей хореографии и балетмейстер Большого театра. Конкурс учрежден Правительством РФ и Министерством культуры РФ и продолжает традицию Всесоюзных конкурсов артистов балета и балетмейстеров, которые открыли миру многих выдающихся артистов, таких как Надежда Павлова, Генрих Майоров и Владимир Васильев.

«Участие в конкурсах такого уровня – это признание высокого мастерства и профессионализма. Радует, что «Казаки России» воспитывают достойную смену. Будем болеть за липчанку и желаем ей удачи», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.