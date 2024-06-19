Новое зернохранилище построят в Задонском районе

Компания «Зерновые терминалы» инвестирует 619 млн рублей в развитие производства сельскохозяйственной продукции Липецкой области. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ предусматривает строительство элеваторного комплекса на 30 тысяч тонн единовременного хранения. Будет создано не менее 30 новых рабочих мест. Запуск комплекса запланирован на второй квартал 2025 года.

«Наши аграрии постоянно наращивают производство сельхозпродукции, обеспечивая продовольственную безопасность региона и страны. На этом фоне строительство новых мощностей для складирования и хранения зерна очень своевременно», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.