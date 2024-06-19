Станкостроительный завод откроется в ОЭЗ «Липецк»

Производство шлифовальных станков планирует запустить в ОЭЗ «Липецк» новый резидент. Им станет компания «РТ-Станкоинструмент». Соглашение о намерении построить предприятие на грязинской площадке особой экономической зоны подписано в рамках ПМЭФ-2024.

Объём инвестиций в проект составит более 300 млн рублей. Появится 100 новых рабочих мест. По информации инвестора, будет создана полноценная производственная база, которая включит в себя заготовительное, механообрабатывающее и сварочное производство, электротехнический, окрасочный и сборочный передел.

«В условиях, когда мы ориентируемся на импортозамещение и стремимся к технологическому суверенитету, развитие станкостроения крайне важное направление, – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Будут созданы новые рабочие места. Нам предстоит обеспечить их квалифицированными кадрами, о подготовке которых нужно подумать уже сейчас».

«РТ-Станкоинструмент» – акционерное общество, 100% акций которого принадлежит АО «Станкопром» Государственной корпорации «Ростех». Холдинг «Станкопром» создан в 2012 году по инициативе Министерства промышленности и торговли России в качестве системного интегратора российской станкостроительной отрасли.