Социальные предприниматели из пяти регионов посетили Липецкую область

Более 80 социальных предпринимателей из Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Тульской, Воронежской областей, а также Луганской Народной Республики приняли участие в Межрегиональном форуме социальных предпринимателей «Свет Добра» в Липецкой области. Мероприятие проводилось в честь предстоящего Дня социального бизнеса. Участники поделились лучшими практиками по развитию социального бизнеса в регионах, прослушали тренинги от федеральных экспертов Дениса Богатова и Илоны Южаковой, приняли участие в квизе «Бизнес с интеллектом». Новым социальным предпринимателям Липецкой области были вручены свидетельства. Также было подписано соглашение о взаимодействии в сфере поддержки социального предпринимательства между Липецкой и Тульской областями.

Как отметили в управлении экономического развития Липецкой области, количество социальных предприятий в регионе с 2020 года увеличилось более чем в три раза и достигло числа 101. Основные направления деятельности — образование, оказание медицинских услуг, обрабатывающие производства, бытовые услуги, физкультурно-оздоровительная деятельность.

Благодаря губернатору Игорю Артамонову в регионе реализуется комплекс мер поддержки социального бизнеса. Одной из финансовых мер в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» является грант для социальных предпринимателей до 500 тысяч рублей. Потратить эти деньги можно на разные цели – от аренды и ремонта помещений до уплаты лизинговых платежей. За все время мерой воспользовались около 70 человек. Также для социального бизнеса в регионе доступны льготные займы областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства под 1% и действует минимальная ставка упрощенной системы налогообложения.

Помимо финансовых мер поддержки, социальный бизнес может получить образовательную и консультационную помощь. Для этого можно обратиться в Центр инноваций социальной сферы, который действует с 2020 года на базе Центра «Мой бизнес». Здесь оказывают комплексную поддержку, консультационные и организационные услуги как начинающим предпринимателям, так и тем, кто занимается добрым бизнесом уже несколько лет. Адреса Центров «Мой бизнес» в Липецке – ул. Кузнечная, 8, в Ельце – ул. Карла Маркса, 15). Телефон горячей линии: +7 (4742) 37-13-88, 8-800-301-7675.

Для решения проблемных ситуаций, разработки предложений по развитию бизнеса и совершенствованию нормативной правовой базы в Липецкой области с 2021 года ведет деятельность рабочая группа по социальному предпринимательству при Координационном Совете по МСП при губернаторе Игоре Артамонове. «В Липецкой области много инициативных и активных граждан, которые горят желанием открыть свое дело и помогать другим. Мы готовы оказать им поддержку – как в консультационном плане, так и финансовую, если их бизнес-идеи действительно нужные и жизнеспособные», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.