Грантовую поддержку в размере более 200 млн рублей получат фермеры и кооперативы Липецкой области

Завершился приём документов на участие в конкурсном отборе для предоставления грантов малым формам хозяйствования Липецкой области в 2024 году. Заявки принимались на гранты «Агростартап», «Семейная ферма» и на развитие материально-технической базы сельзозкооперативов. На эти три направления в текущем году предусмотрено 213,5 млн рублей.

На развитие семейных ферм в этом году запланировано 58,9 млн рублей. Поступило 13 заявок. Грант, максимальный размер которого составляет 15 млн рублей, можно направить как на развитие молочного и мясного скотоводства, так и на овощеводство, картофелеводство и другие направления. На гранты кооперативам выделено 44,1 млн рублей. На их получение претендуют пять сельхозкооперативов. Максимально на развитие материально-технической базы они могут получить 20 млн рублей. Самой большой популярностью пользуется грант «Агростартап». В этом году заявок 71. Учитывая повышенный интерес фермеров к «Агростартапу», господдержка этого направления в 2024 году увеличена на 33% до 110,5 млн рублей. Получатели грантов будут объявлены после заседаний конкурсной комиссии.

«Средства, направляемые сельхозпроизводителям в виде грантов и субсидий, идут в реальное дело. Мы видим, что малые хозяйства с их помощью действительно развиваются, становятся современными, высоко производительными, а у их владельцев растет выручка. То есть это идет на пользу и экономике, и жителям, занятым в этом направлении», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Вся грантовая поддержка липецких фермеров и сельхозкооперативов в этом году составит 223,5 млн рублей. Гранты будут выдаваться по четырем направлениям: «Агростартап», «Семейная ферма», развитие материально-технической базы сельхозкооперативов и «Агротуризм». Кроме того, для сельхозкооперативов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» предусмотрено 65,6 млн рублей субсидий. Также 11,4 млн рублей субсидий получат семейные фермы, 17,5 млн рублей – ЛПХ на производство и реализацию картофеля и овощей открытого грунта.