новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Первые квитанции за капремонт в 2024 году получили жители 27 новостроек Липецкой области

0 3

Собственники квартир в 27 домах в Липецкой области заплатили за капремонт в этом году впервые. Большая часть этих многоэтажек находится в новых микрорайонах Липецка – Елецком, 29-м, Европейском, а также в городах Грязи, Задонск, Лебедянском и Липецком районах.

В среднем, ежегодно порядка 25 многоэтажек начинают оплачивать квитанции за капремонт. При получении первых квитанций необходимо проверить корректность данных, а именно: адрес, площадь помещения, ФИО собственника. Если информация указана неверно, необходимо позвонить в ФКР Липецкой области по телефону +7(4742)37-01-66, оставить обращение на сайте, на электронной почте info@kapremont48.ru или в социальных сетях.

В Липецкой области обязанность по оплате взносов на капремонт для собственников квартир в новостройках возникает через три года с момента включения дома в областную программу капитального ремонта, если дом введен в эксплуатацию после 30 июня 2015 года. Это одна из самых больших отсрочек для жителей таких домов в стране. В 25 регионах мораторий на оплату взносов составляет 6-12 месяцев. Так, в Тамбовской и Московской областях оплата начинается через четыре месяца, в Ленинградской, Воронежской, Псковской, Иркутской областях – полгода. Ежемесячную оплату взносов можно осуществлять в приложениях или отделениях банков, в отделениях Почты России, на сайте ФКР во вкладке «Оплатить капремонт».

«В Липецкой области строится много жилья, в том числе социального. Современные микрорайоны преображают населенные пункты региона. Но все это требует бережного отношения. Взносы на капремонт позволяют проводить стратегию благоустройства жилфонда, продлевают срок эксплуатации многоквартирных домов и делают условия в них более комфортными», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Лучшие работники лесного хозяйства Липецкой области получили…

Липецкая область признана лучшей по охране труда в России

Жители Липецкой области оставили почти 25 тысяч заявок на…

Липецкие студенты проводят субботники в усадьбе Хвостова

Игорь Артамонов представил лучшие липецкие практики охраны…

1 из 251
Новости ВРФ