Лучшие работники лесного хозяйства Липецкой области получили награды

Накануне профессионального праздника лучших работников сферы лесного хозяйства чествовали в регионе. Торжественный прием прошел в правительстве Липецкой области. С Днем работников леса сотрудников лесного хозяйства поздравил первый заместитель губернатора Липецкий области Александр Рябченко.

Сегодня в лесной отрасли трудятся около 1000 жителей области. Благодаря их труду регион всегда в лидерах лесного хозяйства. С начала 2024 года Липецкая область выполнила основной показатель нацпроекта «Экология» на 128% — на столько больше лесов в регионе было высажено, чем вырублено и погибло. За первые восемь месяцев этого года площадь очагов вредителей и болезней сократилась на 330 гектаров. Все подразделения Лесопожарного центра оснащены техникой на 100%. Закуплены лесопатрульные комплексы, квадроциклы. Рослесхоз выбрал Липецкую область как пилотный регион для внедрения цифровых платформ по сбору и анализу данных.

«В региональной сфере лесного хозяйства трудятся большие профессионалы, которыми мы гордимся. Благодаря их преданности делу и добросовестной работе лесное хозяйство Липецкой области по праву считается одним из лучших в стране», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.