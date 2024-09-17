новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Липецкая область признана лучшей по охране труда в России

0 1

Липецкие практики по охране труда признаны лучшими в стране. Региональное управление социальной политики одержало победу в конкурсе Минтруда РФ «Лучший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охраны труда».

Награду делегации Липецкой области, которую возглавляет губернатор региона Игорь Артамонов, вручил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на форуме, проходящем в рамках Всероссийской недели охраны труда.

«За победой в конкурсе стоит большая работа по созданию достойных условий труда для наших жителей, обеспечению безопасности на рабочих местах, помощи в нештатных ситуациях», – подчеркнул губернатор.

Всего в рамках Всероссийской недели охраны труда состоится более 150 мероприятий. Одно из основных – пленарное заседание «Культура безопасного труда», где планируется выступление губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Ожидается, что он представит опыт региона по внедрению аналитической системы мониторинга работодателей, расскажет о проекте «Контур безопасности», взаимодействии с работодателями по внедрению программ оздоровления работников, а также о расширении возможностей электронного сервиса «Патронаж».

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Лучшие работники лесного хозяйства Липецкой области получили…

Жители Липецкой области оставили почти 25 тысяч заявок на…

Липецкие студенты проводят субботники в усадьбе Хвостова

Игорь Артамонов представил лучшие липецкие практики охраны…

Первые квитанции за капремонт в 2024 году получили жители 27…

1 из 251
Новости ВРФ