Итоговый ОТЧЕТ ТИК

Красное знамя - новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя
Prev Post
Оповещение о начале публичных слушаний. «Документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) микрорайона «Александровский» в районе улицы Городская и переулка Майский в городском округе город Елец (далее — документация по планировке территории).»
Next Post
С 07.10.2024 открыт прием заявок на получение субсидии на возмещение части затрат на франшизу
Постановление о внесении изменений в муниципальную программу Формирование современной…
Оповещение о начале публичных слушаний. «Документации по планировке территории…
Постановление Главы от 04.10.2024 №09 «О назначении публичных слушаний по…
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ от 04.10.2024 № 17 О созыве 24-й сессии Совета депутатов…
Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Постановление о внесении изменений в муниципальную программу…
Оповещение о начале публичных слушаний. «Документации…
Постановление Главы от 04.10.2024 №09 «О назначении…
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ от 04.10.2024 № 17 О созыве 24-й…
Постановление администрации городского округа город Елец от…