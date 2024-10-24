Грант «На развитие местных брендов»

с 21 ОКТЯБРЯ ПО 11 НОЯБРЯ 2024 года управление экономического

развития Липецкой области принимает заявки на получение

ГРАНТАместным производителям в сфере легкой промышленности.

Сумма: до 1 млн рублей; размер затрат – до 70%

Для получения поддержки необходимо осуществлять деятельность на

территории региона и иметь зарегистрированный торговый знак.

Подать документы можно в Центр «Мой бизнес», г. Липецк, ул. Кузнечная, 8,

каб. 203, тел. 7 (4742) 22-02-35, 7 (4742) 23-10-27.

Центр «Мой бизнес» оказывает помощь предпринимателям в рамках

реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»