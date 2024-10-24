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Благоустройство

Грант «На развитие местных брендов»

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с 21 ОКТЯБРЯ ПО 11 НОЯБРЯ 2024 года управление экономического
развития Липецкой области принимает заявки на получение
ГРАНТАместным производителям в сфере легкой промышленности.
Сумма: до 1 млн рублей; размер затрат – до 70%
Для получения поддержки необходимо осуществлять деятельность на
территории региона и иметь зарегистрированный торговый знак.
Подать документы можно в Центр «Мой бизнес», г. Липецк, ул. Кузнечная, 8,
каб. 203, тел. 7 (4742) 22-02-35, 7 (4742) 23-10-27.
Центр «Мой бизнес» оказывает помощь предпринимателям в рамках
реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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