Грант «На развитие местных брендов»
с 21 ОКТЯБРЯ ПО 11 НОЯБРЯ 2024 года управление экономического
развития Липецкой области принимает заявки на получение
ГРАНТАместным производителям в сфере легкой промышленности.
Сумма: до 1 млн рублей; размер затрат – до 70%
Для получения поддержки необходимо осуществлять деятельность на
территории региона и иметь зарегистрированный торговый знак.
Подать документы можно в Центр «Мой бизнес», г. Липецк, ул. Кузнечная, 8,
каб. 203, тел. 7 (4742) 22-02-35, 7 (4742) 23-10-27.
Центр «Мой бизнес» оказывает помощь предпринимателям в рамках
реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»