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Стартовал финальный этап «Культурного марафона»

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В России открылась регистрация на финал «Культурного марафона» — ежегодного просветительского проекта для школьников, посвящённого культуре и технологиям. До 8 декабря включительно все желающие смогут пройти тематический тест, который подведёт итог предыдущих этапов марафона. Для доступа к тесту нужно зарегистрироваться на сайте. 

Тест представлен в трёх вариантах — для младшего (7-10 лет), среднего (11-14 лет) и старшего (от 15 лет) возрастов. В нём собраны вопросы по теме этого года — «Русские классики через призму технологий». Чтобы ответить на них, школьникам пригодятся находчивость, умение логически мыслить и проводить неочевидные параллели. Материалы теста подобраны так, чтобы каждый участник смог узнать что-то новое о русской классической культуре.

«Культурный марафон» проходит в России с 2019 года. Он ориентировано на школьников, но поучаствовать в нём могут и взрослые. Основная цель — показать связь классического искусства и современных технологий, а также вдохновить участников на самостоятельные творческие поиски. В декабре организаторы подведут итоги «Культурного марафона». Среди участников случайным образом разыграют призы — Яндекс Станции Лайт с Алисой и подписки Яндекс Плюс. Также все прошедшие финальный тест смогут скачать грамоты в личном кабинете. Участие в марафоне бесплатное.

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