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В художественном отделе Елецкого краеведческого музея

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О том что можно увидеть в художественном отделе Елецкого краеведческого музея в ближайшие 9 и 10 ноября можно узнать на госпаблике музея https://hudotdel.eletsmuseum.ru.

Напомним, согласно требованиям Федерального законодательства, все министерства, ведомства, организации и администрации муниципалитетов России должны вести официальные сообщества в отечественных соцсетях, так называемые госпаблики.

Госпаблики — это официальные страницы государственных, в том числе и муниципальных учреждений в социальных сетях. Их подлинность можно узнать по Госметке в виде серого флажка рядом с названием паблика.

Задача госпабликов — доносить до людей полезную, актуальную и важную информацию на всех уровнях и на тех площадках, где гражданам это удобно.

В Ельце ведут работу госпаблики различных управлений администрации города, медучреждений, в том числе и художественный отдел Елецкого краеведческого музея https://hudotdel.eletsmuseum.ru.
Подписаться на госпаблики Ельца можно на официальных сайтах учреждений, пройдя по ссылкам, а также по QR-кодам, расположенным на входных группах организаций. Их использование удобный и быстрый путь к получению нужной информации.

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