Такого объекта в социальной сфере Липецкой области еще не было

Введенский геронтологический центр завершает строительство нового корпуса, рассчитанного на 50 койко-мест. В здании будут соблюдены все современные требования к жилым помещениям, созданию доступной среды и противопожарным системам безопасности.

Корпус будет оснащён системой «Умный дом», которая обеспечит безопасность, позволит включать свет и телевизор, а также вызовет медицинского работника в случае необходимости. Кровати в новом корпусе будут многофункциональными, а на первом этаже уже установлена система подъёма и перемещения, что значительно упростит процесс ухода за лежачими пациентами.

В здании будет четыре этажа, включая цокольный. Дополнительный коечный фонд позволит принять в центре новых подопечных с размещением не более двух человек в комнате.

Строительство жилого корпуса ведется по нацпроекту «Демография».

«Такого объекта в социальной сфере Липецкой области еще не было. Новый корпус Введенского геронтологического центра строится рекордными темпами. Он станет самым современным и функциональным объектом соцзащиты в нашем регионе», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.